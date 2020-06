Amthor kandidiert nicht für den CDU-Landesvorsitz in Schwerin

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Der CDU-Politiker Amthor kandidiert nicht für den Landesvorsitz seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Das wurde nach einem Treffen des Landesvorstandes am Abend bekannt. Damit zieht Amthor weitere Konsequenzen aus den Lobbyismus-Vorwürfen, die ihm gemacht worden sind. An Stelle des 27-Jährigen wird sich der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, um das Amt bemühen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 02:00 Uhr