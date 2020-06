Amthor kandidiert nicht für CDU-Landesvorsitz in Schwerin

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Der CDU-Politiker Amthor wird nicht für den Landesvorsitz seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren. Das wurde nach einem Treffen des Landesvorstandes am Abend bekannt. Damit zieht Amthor weitere Konsequenzen aus den Lobbyismus-Vorwürfen, die ihm gemacht worden sind. An seiner Stelle wird sich der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, um das Amt bemühen. Der 27-jährige Amthor soll sich in Berlin für ein Unternehmen eingesetzt haben, an dem zwar deutsche Mitarbeiter an führender Stelle tätig sind, das aber seinen Sitz in New York hat. Davon soll er auch finanziell profitiert haben. Wegen der Vorwürfe hatte er sich bereits aus einem Untersuchungsausschuss des Bundestags zurückgezogen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 20:15 Uhr