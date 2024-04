Ampelstreit ums Bürgergeld - SPD wirft Lindner Neiddiskussion vor

Berlin: Die Diskussion über das Bürgergeld hält an. So reagierte die SPD mit Unverständnis auf die Forderung von FDP-Chef und Finanzminister Lindner nach einem "Update" des Bürgergelds. Eine Sprecherin von Kanzler Scholz erklärte, die Bürgergeld-Reform habe sich als sehr erfolgreich erwiesen. SPD-Fraktionsvize Schmidt warf Lindner vor, eine Neiddiskussion zu führen. Er spiele diejenigen, die zu wenig Geld haben, gegen diejenigen aus, die gerade so über die Runden kommen. Und eine Sprecherin von Arbeitsminister Heil betonte, das Bürgergeld sei kein bedingungsloses Grundeinkommen; große Sprünge ließen sich damit nicht machen. - Lindner hatte eine Überarbeitung des Bürgergelds gefordert, weil es nach seinen Worten zu wenig Anreize enthält, eine Arbeit aufzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 16:00 Uhr