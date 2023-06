Ampelregierung lockert geplantes Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 14.06.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das geplante Heizungsgesetz soll jetzt doch noch in dieser Woche im Bundestag beraten werden. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich am Abend auf weitere Lockerungen geeinigt. Danach bleibt es zwar dabei, dass neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Allerdings gilt das vorerst nur für Neubauten. Bei bestehenden Gebäuden greift die Regel erst dann, wenn eine Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat, also mitteilt, wo eine Fernwärmeversorgung geplant ist. Dies soll bundesweit 2028 der Fall sein. Wirtschaftsminister Habeck zeigte sich nach der Einigung zufrieden. Im ZDF betonte der Grünenpolitiker, die Regierung zeige, dass sie handlungsfähig sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2023 01:00 Uhr