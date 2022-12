Ampelregierung bleibt laut ARD-Deutschlandtrend ohne Mehrheit

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: örtlich etwas Schnee, bis + 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend stark bewölkt oder trüb, gelegentlich Schnee oder Schneeregen. Im nördlichen Franken nach örtlichem Nebel mitunter kurz sonnig. Temperaturen zwischen minus einem und plus 3 Grad. In der kommenden Nacht bei Werten um minus 2 Grad vor allem im Süden etwas Schnee. Am Wochenende weiter stark bewölkt und zeitweise Schnee bei Tagestemperaturen von minus 4 bis plus 2 Grad. Am Montag meist trocken und häufiger sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 07:00 Uhr