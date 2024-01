Ampelpolitiker wollen Bundesverfassungsgericht gegen Einflussnahme schützen

Berlin: Die Ampel-Koalition will das Bundesverfassungsgericht besser vor möglichen künftigen Entmachtungsversuchen schützen und dafür das Grundgesetz ändern. Sollten extreme Parteien eine parlamentarische Mehrheit erzielen, könnten sie das Bundesverfassungsgericht als zentrale Kontrollinstanz vergleichsweise leicht ausschalten, so die Befürchtung. Der SPD-Abgeordnete Fechner schlägt in der "Welt am Sonntag" vor, dass für Änderungen im Bundesverfassungsgerichts-Gesetz künftig eine Zweidrittel-Mehrheit nötig werden soll - bisher reicht eine einfache Mehrheit aus. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Thomae, will erreichen, dass wesentliche Strukturen des Gerichts im Grundgesetz verankert werden. Dazu gehört die Aufteilung des Gerichts in zwei Senate und die Festschreibung der zwölfjährigen Amtszeit von Richtern. Um diese Änderungen durchzusetzen, wären die Ampelparteien auf die Unterstützung der Union angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 09:00 Uhr