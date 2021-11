Ampelparteien vereinbaren schärferes Infektionsschutzgesetz

Bayern-Inzidenz steigt auf über 500

München: In Bayern beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz seit heute fast 526. Mit genau 8.629 hinzugekommenen Ansteckungsfällen entfällt damit mehr als ein Drittel der bundesweit registrierten Neu-Infektionen auf den Freistaat. Dadurch schießt auch in Deutschland insgesamt die Inzidenz nach oben: Mit knapp über 300 wurde heute früh ein Höchstwert seit Pandemiebeginn festgestellt. Angesichts der Entwicklung hat Ministerpräsident Söder ab morgen eine generelle Maskenpflicht auch in Bereichen angekündigt, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben - etwa in Hotels und Kinos. Im Nachbarland Österreich tritt heute ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Sie dürfen dort ihr Zuhause nur verlassen, um tägliche Bedürfnisse zu erledigen - also etwa um zur Arbeit zu gehen oder einzukaufen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.11.2021 10:45 Uhr