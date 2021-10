Ampelparteien starten mit Koalitionsverhandlungen

Berlin: SPD, Grüne und FDP wollen bis Ende November den Koalitionsvertrag über ein Ampel-Regierung abschließen. In der zweiten Dezemberwoche soll dann Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden und somit die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen. Diesen Zeitplan präsentierten die drei Parteien kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wie SPD-Generalsekretär Klingbeil erläuterte, starten ab kommenden Mittwoch 22 Arbeitsgruppen mit den Verhandlungen in den einzelnen Bereichen. Bis 10. November sollen diese Gruppen Papiere erarbeiten, auf deren Basis die Ergebnisse dann in einer Hauptverhandlungsrunde beschlossen werden. Klingbeil, sein FDP-Kollege Wissing und der grüne Bundesgeschäftsführer Kellner, zeigten sich optimistisch, was den Verlauf der Verhandlungen angeht. Es herrsche eine gute Stimmung und die Sondierungen hätten Mut gemacht, so die drei Spitzenpolitiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 16:00 Uhr