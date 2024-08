Ampelkoalition will staatliche Leistungen an Kirchen stoppen

Berlin: Die Ampelkoalition will die Staatsleistungen an die Kirchen beenden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll dazu noch im Herbst ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Er soll demnach so gestaltet werden, dass keine Zustimmung durch den Bundesrat nötig ist. Der religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Castellucci, hat dem Blatt gesagt, die finanziellen Verflechtungen zwischen Staat und Kirchen sollten gekappt werden. Die Bundesländer haben der evangelischen und der katholischen Kirche zuletzt mehr als 600 Millionen Euro im Jahr gezahlt. Die Staatsleistungen gelten als Kompensation für frühere Enteignungen von Kirchengütern. Die Länder sollen laut Castellucci aber selbst wählen, ob sie weiterhin zahlen oder nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 07:00 Uhr