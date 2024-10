Ampelkoalition legt gemeinsamen Entwurf für Krankenhausreform vor

Berlin: Nach langen Diskussionen liegt jetzt der Gesetzentwurf der Koalition zur Krankenhausreform auf dem Tisch. Er soll nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Lauterbach noch diese Woche vom Bundestag beschlossen werden. Im November ist dann der Bundesrat am Zug. Bisher kam aus den Ländern heftige Kritik an den Plänen der Koalition. Der jetzt beschlossene Entwurf nimmt einige dieser Kritikpunkte auf. So sollen kleinere Kliniken auf dem Land auch ambulante Facharzt-Behandlungen anbieten, wenn es in der Region keine entsprechende Praxis gibt. Grundsätzlich bleibt es aber bei der Spezialisierung der Kliniken und dem neuen Honorierungssystem. Für die Finanzierung der Reform sollen die privaten Krankenkassen stärker herangezogen werden als bisher geplant. Die Reform soll zum Jahreswechsel in Kraft treten.

