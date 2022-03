Ampelkoalition entlastet Bürger von gestiegenen Energiepreisen

Technische Mängel nicht Ursache für Lkw-Chaosfahrt in Fürth

Fürth: Die Verwüstungsfahrt eines Sattelzugs vor anderthalb Monaten in Fürth ist nicht auf technische Mängel zurückzuführen. Das hat eine Analyse eines Sachverständigen für die Staatsanwaltschaft ergeben. Lediglich eine der sechs Radbremsen sei defekt gewesen. Dem Gutachten zufolge wäre es dennoch problemlos möglich gewesen, den Laster zum Stillstand zu bringen. Damit steht weiterhin der Fahrer im Fokus der Ermittler, der mit etwa zwei Promille im Blut eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte. Er hatte in Fürth mit seinem Sattelschlepper Autos gerammt und Häuser demoliert. Zwei Menschen wurden verletzt. Der 50-Jährige sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 12:00 Uhr