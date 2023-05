Ampelkoalition einigt sich auf Pflegereform

Kurzmeldung ein/ausklappen Ärzte an kommunalen Klinken bekommen mehr Geld

Berlin: Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken bekommen ab Juli mehr Gehalt. Darauf haben sich der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in der fünften Verhandlungsrunde geeinigt. Die Gehälter sollen nach Angaben der Gewerkschaft in zwei Schritten um insgesamt 8,8 Prozent steigen: Im Juli um 4,8 Prozent, im kommenden April um weitere vier Prozent. Hinzu kommen zwei Sonderzahlungen von jeweils 1250 Euro. Auch die Bezahlung für Bereitschaftsdienste erhöht sich im gleichen prozentualen Umfang. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 18 Monate. Der Tarifvertrag gilt für rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken. Um ihre Forderungen zu untermauern, hatten die Mediziner mehrmals gestreikt - zuletzt in Bayern vor zwei Wochen.

