Ampelkoalition einigt sich auf billigere Sprit- und ÖPNV-Preise

Berlin: Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sollen wegen der stark gestiegenen Energiepreise deutlich entlastet werden. Das hat der Koalitionsausschuss in einer Nachtsitzung beschlossen Wie Finanzminister Lindner gerade bekanntgab, soll es für die Bürger in Deutschland eine steuerliche Energiepauschale von 300 Euro geben. Zudem einigte sich die Koalition auf eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe - und zwar um 30 Cent beim Benzin und um 14 Cent beim Diesel. Die Maßnahme sei auf drei Monate befristet, so Lindner. Außerdem gibt es Einmalzahlungen für Sozialhilfempfänger. Desweiteren sind als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise billige Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr geplant.

