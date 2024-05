Ampelkoalition bringt Rentenpaket auf den Weg

Berlin: Nach monatelangem koalitionsinternen Streit will die Ampelregierung heute das sogenannte Rentenpaket zwei auf den Weg bringen. Damit soll das Rentenniveau bis 2039 bei 48 Prozent stabilisiert werden. Erstmalig wird auf Betreiben der FDP zur Finanzierung am Kapitalmarkt Geld angelegt, um damit ein Generationenkapital aufzubauen. Die Beitragssätze sollen mittelfristig moderat steigen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF verteidigte Bundesarbeitsminister Heil die Pläne gegen Kritik. Mit dem jetzigen Modell, so der SPD-Politiker, werde Altersarmut durch ein gesichertes Niveau verhindert. Das neu geschaffene Generationenkapital trägt aus Sicht des Ministers entscheidend dazu bei, die Beiträge relativ stabil zu halten. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters schloss Heil entschieden aus. Kritik kommt unter anderem von den Arbeitgeberverbänden. Deren Präsident Dulger sagte dem Magazin "Spiegel", die Novelle belaste vor allem die Jüngeren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 08:00 Uhr