Ampelkoalition beschließt 65-Milliarden-Entlastungspaket

Berlin: Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf ein drittes Entlastungspaket im Umfang von etwa 65 Milliarden Euro geeinigt. Es ist damit mehr als doppelt so groß wie die ersten beiden Pakete. Geplant ist unter anderem eine Einmalzahlung im Dezember an Rentner in Höhe von 300 Euro und an Studierende in Höhe von 200 Euro. Wohngeldberechtigte erhalten einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss von 415 Euro. Das 9-Euro-Ticket soll einen bundesweit gültigen Nachfolger bekommen, und zwar in der Preisspanne von 49 bis 69 Euro pro Monat. Das Kindergeld soll zum 1. Januar um 18 Euro monatlich angehoben werden. Die im Paket vorgesehene Strompreisbremse soll nach dem Willen von Bundeskanzler Scholz so schnell wie möglich in Kraft treten. Scholz sage im ZDF-Sommerinterview, es müssten nun ganz viele Entscheidungen getroffen und viele Regelungen durchgesetzt werden, damit das gelinge. Das erste sei, die Zufallsgewinne abzuschöpfen, die jetzt auf dem Strommarkt erzielt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 19:00 Uhr