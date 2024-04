Ampelfraktionen verständigen sich auf neues Klimaschutzgesetz

Berlin: Nach monatelangem Ringen haben sich die Ampelfraktionen auf ein neues Klimaschutzgesetz verständigt. Die jährlichen Ziele zum Beispiel bei den schädlichen Emissionen müssen jetzt nicht mehr in jedem einzelnen Sektor eingehalten werden, sondern können Ministerien-übergreifend ausgeglichen werden. Das nimmt vor allem Druck vom FDP-geführten Verkehrsministerium. Ressortchef Wissing hatte zuletzt andernfalls mit Wochenend-Fahrverboten gedroht. Erst am Vormittag hatte der Expertenrat der Bundesregierung bestätigt, dass der Verkehrssektor die eigenen Ziele 2023 zum dritten Mal in Folge deutlich verfehlt hat. Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP einigten sich auch auf ein Solarpaket. Damit sollen bürokratische Hürden zum Beispiel für Balkonkraftwerke abgebaut und die Möglichkeiten etwa für Solaranlagen auf Äckern erweitert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 16:00 Uhr