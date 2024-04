Ampelfraktionen einigen sich auf Vorgaben für Bezahlkarte

Berlin: Nach wochenlangen Diskussionen haben sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP auf den Rechtsrahmen für die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge geeinigt. Wie die drei Parteien in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wird nun eine gemeinsame Gesetzesgrundlage geschaffen. Damit komme man dem Wunsch der Bundesländer nach, die Änderungen beim Asylbewerberleistungsgesetz gefordert hatten. Wie die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt sagte, soll mit dem Rechtsrahmen gewährleistet werden, dass sich Flüchtlinge und Asylbewerber vor Ort versorgen können. Überweisungen ins Ausland sollen mit der Karte nicht möglich sein. In einigen bayerischen Kommunen wird die Bezahlkarte für Asylbewerber und Flüchtlinge bereits getestet, so zum Beispiel im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 18:00 Uhr