Ampel wirft Union Blockade des Wachstumschancengesetzes vor

Berlin: Mit Blick auf die schlechten Konjunkturerwartungen fordern die Ampel-Parteien die Union auf, das Wachstumschancengesetz nicht länger zu blockieren. Der FDP-Wirtschaftspolitiker Houben sagte "Welt online", Mittelstand und Industrie könnten die geplanten Erleichterungen gut gebrauchen. Das Mitte November im Bundestag beschlossene Gesetz sieht steuerliche Anreize für Investitionen und Forschungsvorhaben in Milliardenhöhe vor. Im Bundesrat hatten es die Landesregierungen mit Unionsbeteiligung gestoppt und in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Auch Grünen-Fraktionsvize Audretsch forderte CDU und CSU auf, an der Investitions-Offensive mitzuwirken. CDU-Generalsekretär Linnemann weist hingegen eine Verantwortung seiner Partei für die schlechten Konjunkturaussichten zurück. Hauptursache ist nach seinen Worten, dass es in Deutschland keine Planungssicherheit mehr gebe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 21:15 Uhr