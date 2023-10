Ampel will zahlreiche Autobahnprojekte beschleunigen

Berlin: Die Koalition will bei zahlreichen Autobahnprojekten mehr Tempo machen. Das geht aus einem Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zu einem Gesetzentwurf hervor, der der Deutschen-Presse-Agentur vorliegt. Ganz konkret handelt es sich um 138 Projekte in ganz Deutschland; hauptsächlich geht es um die geplante Erweiterung von Fahrstreifen. Der FDP-Politiker Vogel sagte wörtlich: "Unser Land erstickte bei Großprojekten bisher in Langsamkeit – jetzt bringen wir das LNG-Tempo endlich auch auf die Straße". Kritik kommt von Umweltverbänden. Der BUND erklärte, es sei keine gute Entwicklung, dass Autobahnen jetzt teilweise auf bis zu zehn Spuren verbreitert werden sollen. Greenpeace sprach von einem Desinteresse am Schutz von Natur und Klima.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 14:45 Uhr