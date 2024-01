Ampel will bis Sommer Fahrplan für Landwirtschaft vorlegen

Berlin: Die Vorsitzenden der Ampelfraktionen und Vertreter der Bauernverbände haben keine Vereinbarung darüber getroffen, wie es beim Agrardiesel weitergeht. Der Vorsitzende des Deutschen Bauernverbandes, Krüsken, sprach von einer ersten eher atmosphärischen Begegnung, in der eigentlichen Frage müsse weiter geredet werden. SPD-Fraktionschef Mützenich kündigte an, die Koalition wolle bis zur Sommerpause klare strukturelle Entscheidungen vorlegen, die der Landwirtschaft Planungssicherheit geben und sie entlasten sollen. Die grüne Fraktionsvorsitzende Haßelmann sagte, man müsse dringend über die Frage reden, warum nicht mehr Einkommen auf den Höfen bleibe. Das sei nicht der Fall, weil der Großhandel die Preise diktiere. FDP-Fraktionchef Dürr forderte faire Rahmenbedingungen für Landwirtinnen und Landwirte, diese seien Unternehmer und wollten ihr Geld am Markt verdienen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 17:00 Uhr