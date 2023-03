Ampel will Bahninvestitionen mit höherer Lkw-Maut finanzieren

Meldungsarchiv - 28.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Koalitionsausschuss der Ampel-Regierung hat am Abend nach zweitägigen Beratungen ein Bündel von Maßnahmen bekannt gegeben. Wie Grünen-Chefin Lang erklärte, wird die LKW-Maut erhöht, um die zusätzlichen Einnahmen größtenteils in Investitionen in die Deutsche Bahn zu stecken. Am Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen will die Ampel-Koalition nach Angaben von Lang festhalten. Heizen mit klimafreundlichen Gasen sei aber auch weiterhin möglich. Und es werde beim Heizungstausch einen sozialen Ausgleich geben. Wörtlich fügte sie hinzu: "Niemand wird im Stich gelassen." Wie es weiter hieß, werden die Planungen sowohl für den Ausbau von Bahnstrecken als auch von Straßen beschleunigt. Wenn Autobahnen neugebaut werden, so muss an jedem Kilometer Straßenrand Platz für die Erzeugung von Erneuerbaren Energien geschaffen werden. Auch die Parteichefs von SPD und FDP, Klingbeil und Lindner, lobten die Verhandlungsergebnisse und sprachen von einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre.

