Ampel-Verhandler wollen nächste Woche Koalitionsvertrag vorlegen

Berlin: Das mögliche künftige Ampel-Bündnis hält an seinem Plan fest, in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorzulegen. Das teilten die drei Hauptverhandler von SPD, Grünen und FDP mit. Es gäbe noch so manches dickes Brett zu bohren, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner, aber es gehe voran. FDP-Generalsekretär Wissing meinte, man sei schneller, als er gedacht hätte. Die Arbeit sei konstruktiv und die Atmosphäre gut, hieß es einstimmig. Seit gestern hatten die 21 Verhandler die Ergebnisse der 22 Arbeitsgruppen beraten. Nächste Woche soll es dann zu einem Koalitionsvertrag kommen. Ziel ist es, dass Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum Bundeskanzler gewählt werden kann.

