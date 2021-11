Ampel-Verhandler vereinbaren Änderungen an Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die möglichen Ampel-Koalitionäre haben Änderungen am Infektionsschutzgesetz vereinbart, die sie nächste Woche im Bundestag beschließen lassen wollen. Heute werden die Vorschläge zunächst allen Fraktionen vorgelegt. Nach den Worten von Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt gehört dazu eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Zugang zu Büros und Fabriken dürfe es nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gebene. Außderm plädieren SPD, Grüne und FDP dafür, wieder kostenlose Bürgertests einzuführen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte dazu, der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die Tests kostenpflichtig zu machen, sei richtig gewesen. Seitdem habe es rund sechs Millionen Erstimpfungen gegeben. Genauso richtig sei es, die kostenlosen Tests in der vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 14:00 Uhr