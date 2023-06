Ampel vereinbart letzte Änderungen am Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Springer will mehrere Bild-Regionalausgaben streichen

Berlin: Der Axel-Springer-Verlag fährt einen scharfen Sparkurs bei der BILD-Zeitung. Wie der Konzern heute mitgeteilt hat, wird die Zahl der Regionalausgaben um ein Drittel zurückgefahren - von 18 auf 12. Kleinere Standorte sollen komplett geschlossen werden. Einsparungen soll es in der Führungsebene geben, aber auch in den Redaktionen: Die Arbeit mancher Journalisten werde künftig von Künstlicher Intelligenz übernommen, heißt es in der Verlags-Mail an die Mitarbeiter. Die Änderungen sollen zum Jahreswechsel umgesetzt werden. Die Journalisten-Gewerkschaft DJV warnte vor den Stellenstreichungen bei Springer. In einem so großen und breit aufgestellten Medienkonzern müssten den betroffenen Beschäftigten alternative Arbeitsplätze angeboten werden, so der DJV.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2023 12:45 Uhr