Ampel und Union verhandeln über Sondervermögen der Bundeswehr

Bischof Bätzing betont zum Abschluss des Katholikentags Bedeutung der Kirche

Stuttgart: Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Bätzing hat an die Katholiken appelliert, nicht das Vertrauen in die Kirche zu verlieren. Die Welt sei von Widersprüchen und Gewalt zerrissen. Trösten könne der Glaube an Jesus Christus, betonte Bätzing im Schlussgottesdienst des Deutschen Katholikentages in Stuttgart. Um das Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren, brauche es die Kirche, so der Geistliche. Während der Messe wurde unter anderem für Missbrauchsopfer und die Menschen in der Ukraine gebetet - benso für Gläubige, die die Reform der katholischen Kirche vorantreiben. Während des Kirchentages hatte sich Bätzing dafür ausgesprochen, den Synodalen Weg fortzusetzen. Auch die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Stetter-Karp, betonte die Notwendigkeit der katholischen Kirche, sich zu verändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2022 11:00 Uhr