Ampel-Sondierungspapier stößt in anderen Fraktionen auf Kritik

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grundsatzvereinbarungen der Ampel-Sondierer sind bei den anderen Parteien im Bundestag auf Kritik gestoßen. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte, wichtige Finanzierungsfragen seien nicht gelöst worden. Er bezeichnete das Sondierungspapier als "ungedeckten Scheck auf die Zukunft". CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach von Linksträumereien. Linken-Fraktionschef Bartsch wiederum begrüßte die Pläne für eine Kindergrundsicherung, zeigte sich ansonsten aber skeptisch. Das Sondierungspapier lese sich wie ein "Buch der edlen Vorhaben", so Bartsch - wenig Konkretes, viel Lyrik. Besonders scharfe Kritik kam von der AfD. Der Ampel gehe es um eine - so wörtlich - "Transformation Deutschlands in ein Versuchslabor für linke Gesellschaftsexperimente", sagte AfD-Innenexperte Curio.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 18:00 Uhr