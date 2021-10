Ampel sondiert, CDU will sich neu aufstellen

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP setzen heute ihre Gespräche über eine mögliche Ampel-Koalition fort. Weitere Dreiertreffen sind für morgen und Freitag geplant, am Ende der Woche werden erste Ergebnisse erwartet. Dabei herrscht offenbar vor allem beim Thema Finanzen große Uneinigkeit. Grünen-Chef Habeck sagte am Abend im ZDF, hier gehe es fast um weltanschauliche Probleme. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann, bekräftigte gegenüber dem Magazin "Spiegel" erneut, dass es mit seiner Partei keine Steuererhöhung und keine Aufweichung der Schuldenbremse geben werde. Die Union beschäftigt sich derweil mit ihrer Neuausrichtung. CDU-Chef Laschet will der Parteispitze dazu am Vormittag personelle und inhaltliche Vorschläge machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 07:00 Uhr