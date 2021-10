Ampel-Sondierer kommen zusammen

RKI meldet Inzidenzen bei Jugendlichen von mehr als 500

Berlin: Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell stark gestiegene Corona-Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. In acht Landkreisen liege die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei den 10- bis 19-Jährigen bei mehr als 500, teilt das RKI in seinem aktuellen Corona-Wochenbericht mit. Vier der besonders betroffenen Gebiete sind die bayerischen Landkreise Straubing-Bogen, Traunstein, Berchtesgadener Land sowie die Stadt Rosenheim. In Bayern fällt heute die Pflicht zur Adressenerfassung unter anderem in Gaststätten und Museen weg. Nur bei besonders hohem Risiko einer Corona-Ansteckung wie etwa in Clubs oder bei Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern müssen weiter Kontaktdaten erhoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 09:00 Uhr