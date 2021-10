Ampel-Sondierer empfehlen Koalitionsverhandlungen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht teils bewölkt, teils klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils bewölkt, teils klar; in der zweiten Nachthälfte örtlich neblig. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen von teils zähem Frühnebel abgesehen oft recht freundlich. Nächtliche Tiefstwerte 6 bis 0 Grad; tagsüber 9 bis 15, am Montag bis zu 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 17:00 Uhr