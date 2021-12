Ampel setzt neue Sitzordnung im Bundestag durch

Das Wetter: vielerorts bewölkt, Höchstwerte 0 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: heute Nachmittag vielerorts bewölkt, nur in den höheren Lagen der Alpen längerer Sonnenschein. Höchstwerte 0 bis 9 Grad. In der Nacht örtlich Nebel; Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen oft bewölkt, in den Alpen länger längerer Sonnenschein. Nächtliche Tiefstwerte zwischen plus 5 und minus 3 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 1 und 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 15:00 Uhr