Ampel-Regierung schnürt neues Migrationspaket

Berlin: Die Bundesregierung drückt in der Migrationspolitik jetzt aufs Tempo. Kanzler Scholz lud CDU-Chef Merz und die Ministerpräsidenten Rhein und Weil für übermorgen zum Spitzentreffen ins Kanzleramt. Außerdem lobte Scholz am frühen Abend die Koalitionseinigung zum Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern. So hat Innenministerin Faeser ihren Gesetzentwurf zu schnelleren Abschiebungen vorgelegt. Dadurch soll die Zahl von Abschiebungen, die im letzten Moment scheitern, verringert werden. Durch einen verlängerten Ausreisegewahrsam erhalten die Behörden mehr Zeit, eine Abschiebung vorzubereiten. Erleichtert werden soll zudem die Ausweisung von Schleusern und Gang-Mitgliedern. Gleichzeitig sollen Flüchtlinge aber auch leichter Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Asylsuchende in Erstaufnahmereinrichtungen sollen demnach bereits nach sechs statt derzeit neun Monaten eine Beschäftigung aufnehmen dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 20:00 Uhr