Ampel-Regierung einigt sich auf günstigeren Industriestrompreis

Berlin: Die Bundesregierung hat sich auf Strompreis-Erleichterungen für die Industrie geeinigt. Demnach soll die Stromsteuer aufs europarechtliche Minimum gedrückt werden. Damit wird sichergestellt, dass nicht nur energieintensive Großunternehmen profitieren. Die Entlastungen machen nach ersten Berechnungen allein im kommenden Jahr mehr als zehn Milliarden Euro aus. Die Einigung haben nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und anderer Medien Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner im engsten Kreis erreicht. 350 Konzerne, die besonders im internationalen Wettbewerb stehen und unter den hohen Strompreisen leiden, sollen zusätzliche Hilfen erhalten. Strom ist in Deutschland deutlich teurer als in anderen europäischen Staaten oder etwa in den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 12:15 Uhr