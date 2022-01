Ampel-Regierung diskutiert über Ziele der G7-Präsidentschaft

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ampel-Regierung will sich im Rahmen ihrer G7-Ratspräsidentschaft für den globalen Kampf gegen die Klimakrise einsetzen. Das hat Bundeskanzler Scholz zum Auftakt der heutigen Kabinettsklausur noch einmal bekräftigt. Den Klimawandel aufzuhalten, gelinge am besten, wenn die demokratischen Industrieländer vorangingen. SPD, Grüne und FDP wollen bei ihrem Treffen sich darauf einigen, wie ein internationaler Klimaclub aussehen könnte. Ein solches Vorhaben hatte bereits die Vorgängerregierung auf Initiative des damaligen Finanzministers Scholz angekündigt. Außerdem will sich das Bundeskabinett mit der Energiewende in Deutschland beschäftigen. Scholz forderte mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch beim Thema Wohnungsbau und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur soll es seinen Worten nach künftig schneller gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 12:00 Uhr