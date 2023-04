Ampel-Politiker verteidigen geplante Teil-Legalisierung von Cannabis

Kurzmeldung ein/ausklappen EHC München zieht ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga ein

München: In der Deutschen Eishockey-Liga kommt es im Finale zu einem rein bayerischen Duell. Nach dem ERC Ingolstadt hat am Abend auch der EHC München den Einzug in die Endrunde geschafft. Die Münchner gewannen das entscheidende vierte Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 7:2. Um die deutsche Eishockey-Meisterschaft werden Ingolstadt und München in der Best of seven-Serie erstmals übermorgen ab 19.30 Uhr spielen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2023 22:15 Uhr