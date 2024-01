Ampel-Politiker stellen sich in Berlin der Wut der Bauern

Berlin: Mitglieder der Ampel-Fraktionen und Finanzminister Lindner haben sich in Berlin der Wut und den Forderungen der Bauern gestellt. Lindner sprach vor dem Brandenburger Tor vor einigen Tausend Demonstranten, die mit Traktoren und andern Fahrzeugen gekommen waren. Die Rede des Finanzminsters quittierten die Bauern mit Pfiffen und Buhrufen. Inhaltlich machte Lindner keine Zugeständnisse. Die stufenweise Absenkung der Subvention für Agrar-Diesel nannte der Finanzminister einen "fairen Beitrag" zu den Sparanstrengungen des Bundes. An anderer Stelle kündigte Lindner - wie auch die Fraktionschefs der Ampelparteien im Bundestag - Entgegenkommen an. Möglich seien etwa steuerliche Erleichterungen, wenn Gewinne von Jahr zu Jahr stark schwankten oder Bürokratieabbau bei bestimmten Auflagen. Die Fraktionschefs wollen am Donnerstag im Bundestag einen Fahrplan für konkrete Verbesserungen vorlegen.

