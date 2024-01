Ampel-Politiker nennen AfD Gefahr für Demokratie

Berlin: Politiker der Koalition haben die AfD als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. SPD-Chef Klingbeil nannte die AfD einen Wolf im Schafspelz. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sprach in einer Aktuellen Stunde des Bundestags von Feinden der Demokratie. Das kürzlich bekannt gewordene Treffen von Rechtsextremisten mit Vertretern der AfD nannte deren Fraktionsgeschäftsführer Baumann einen kleinen, privaten Debattierklub. Zuvor hatte der Chef der CDU/CSU-Fraktion, Merz, der Ampel vorgeworfen, die Wähler in die Arme der AfD zu treiben. Merz hielt der Koalition zudem eine Politik gegen die Landwirtschaft vor. In der Bevölkerung habe die Ampel keine Mehrheit mehr.

