Ampel-Politiker fordern mehr deutsche Soldaten im Kosovo

Berlin: Angesichts der angespannten Lage im Kosovo sprechen sich Vertreter von SPD, Grünen und FDP für eine Stärkung der Nato-geführten KFOR-Friedenstruppe aus. Dafür schlagen sie auch die Entsendung zusätzlicher Bundeswehrkräfte vor. Der Grünen-Politiker Hofreiter sagte dem Magazin "Der Spiegel", Deutschland solle in Absprache mit den Verbündeten schnell prüfen, ob das KFOR-Mandat komplett ausgefüllt wird und weitere Soldaten in den Kosovo entsenden. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann erklärte, Deutschland werde mehr Soldaten in den Kosovo verlegen, sollte dies erforderlich werden. Die Nato hatte zuletzt eine Aufstockung ihrer Friedenstruppe angekündigt, nachdem die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo zugenommen hatten. Deutschland stellt dem Bericht zufolge derzeit 85 Soldaten. Das zuletzt im Mai vom Bundestag verlängerte Mandat sieht bis zu 400 Einsatzkräfte vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 06:00 Uhr