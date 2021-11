Ampel-Pateien planen offenbar neue Regeln im Kampf gegen die Pandemie

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen wollen angesichts steigender Corona-Fallzahllen offenbar neue gesetzliche Leitplanken beschließen. Wie es heute aus Fraktionskreisen heißt, wird derzeit an einem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet, über den der Bundestag am Donnerstag beraten soll. Ziel ist es, die vierte Corona-Welle zu brechen. Nach Medien-Informationen ist unter anderem eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests geplant. Zudem soll stärker gegen Betrügereien mit gefälschten Impfnachweisen vorgegangen werden. Erwägt wird auch eine tägliche Testpflicht für alle Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Ein Lockdown für Ungeimpfte oder eine bundesweite 2G-Regel ist aber wohl nicht geplant. Am 25. November läuft der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr