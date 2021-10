Ampel-Parteien zeigen sich nach Sondierung optimistisch

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP haben sich positiv über weitere Sondierungs-Gespräche zu einer Ampel-Koalition geäußert. Nach Beratungen in Berlin kündigten sie an, bis Freitag mit ihren jeweiligen Parteigremien entscheiden zu wollen, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Grünen-Geschäftsführer Kellner sagte, die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer geworden, auch wenn noch Sachen zu lösen seien. SPD-Generalsekretär Klingbeil sprach von intensiven Gesprächen. Wörtlich sagte er: "Das kann etwas Gutes werden." FDP-Generalsekretär Wissing betonte, dass es nun darum gehe, die Ergebnisse der Gespräche schriftlich auszuformulieren. Dann könne man entscheiden, ob man den Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Morgen und übermorgen sollen die Generalsekretäre in kleineren Runden beraten, während SPD-Kanzlerkandidat Scholz am G20-Finanzministertreffen in Washington teilnimmt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 14:15 Uhr