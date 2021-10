Ampel-Parteien wollen Sondierung am Freitag abschließen

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen schnell entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung einsteigen. Nach den heutigen Sondierungsgesprächen für eine Ampel-Koalition sagte FDP-Generalsekretär Wissing, man habe in einem guten Ton miteinander gesprochen. SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte wörtlich: "Wir sind auf einem guten Weg." Auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner betonte, die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer geworden. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am Freitag werde das bisher Besprochene nun zu Papier gebracht. Danach müssten Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 23:00 Uhr