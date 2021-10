Ampel-Parteien wollen sich gegen Mittag öffentlich äußern

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP haben ihre Beratungen über eine Ampel-Koalition wieder aufgenommen. Voraussichtlich gegen Mittag wollen sich Vertreter der Parteien öffentlich äußern. Die Gespräche werden dann erst am Freitag wieder in größerer Runde fortgesetzt, weil SPD-Kanzlerkandidat Scholz zum G20-Finanzministertreffen nach Washington reist. Im Vorfeld haben Polizeigewerkschaften mahnende Worte an die Ampel-Parteien gerichtet: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Malchow, sprach sich gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, es müsse Schluss sein damit, den Joint schönzureden. Gerade bei Jugendlichen könne der Konsum zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen. Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, warnte vor der Freigabe. Grüne und FDP sprechen sich für eine Legalisierung aus, die SPD favorisiert Modellprojekte mit einer regulierten Abgabe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 09:15 Uhr