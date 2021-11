Ampel-Parteien schließen generelle Corona-Impfpflicht in Deutschland aus

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht in Österreich haben die Diskussion über verpflichtende Impfungen auch in Deutschland neu befeuert. Politiker der möglichen künftigen Ampelkoalition schließen eine allgemeine Impfpflicht aus. Außenminister Maas von der SPD sagte dem TV-Sender Bild Live, er halte eine solche Maßnahme für nicht notwendig und aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus kritisierte CSU-Chef Söder, der sich offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt hatte. Es helfe niemandem, das als Drohkulisse in den Raum zu stellen, so Aschenberg-Dugnus.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 20.11.2021 05:00 Uhr