Ampel-Parteien legen nach Meseberg-Beschlüssen bei ihren Forderungen nach

Berlin: Auch nach den Beschlüssen der Bundesregierung auf Schloss Meseberg liegen die Parteien der Ampelkoalition in ihren Positionen weit auseinander. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai kündigt in der Bild-Zeitung einen Sozialreform-Stopp an. Die Kindergrundsicherung sei die letzte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode. Die Grünen fordern hingegen weitere Wirtschaftshilfen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will sich die Grünen-Spitze bei ihrer Klausur in Nürnberg für einen Brückenstrompreis aussprechen, der der Industrie zeitlich befristet günstigere Energie garantieren soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 02:00 Uhr