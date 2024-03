Ampel-Parteien erwarten schwierige Haushaltsverhandlungen

Berlin: Politiker der Ampel-Regierung erwarten offenbar harte Beratungen über den kommenden Haushalt. FDP-Chefhaushälter Fricke sagte in einem Zeitungsinterview, er erwarte einen "Kraftakt". Die Ministerien müssten Prioritäten in ihrem jeweiligen Einzelplan setzen. SPD-Fraktionsvize Post betonte, natürlich gehe es darum, zu priorisieren. Für die SPD sei aber klar, dass der kommende Haushalt starke Schwerpunkte auf Wachstum und die soziale, innere und äußere Sicherheit legen müsse. Grünen-Fraktionsvize Audretsch mahnte Investitionen an. Nach seinen Worten muss es auch darum gehen, das Land zu modernisieren. Das Finanzministerium hat alle Ressorts aufgerufen, bis Mitte April Vorschläge für Einsparungen vorzulegen. Der Etat 2025 soll Anfang Juli vom Kabinett beschlossen werden. Dann ist der Bundestag am Zug.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.03.2024 10:45 Uhr