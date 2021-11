Ampel-Parteien einigen sich offenbar auf Klima-Kernpunkte

Das Wetter in Bayern: in der Nacht zumeist klar, verbreitet Frost, morgen vielerorts sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zumeist klar, nur im nördlichen Franken und teilweise im Alpenvorland bewölkt oder trüb. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 7 Grad. Morgen ist es nach örtlichem Nebel vielerorts sonnig bei höchstens 9 Grad. Am Donnerstag nur noch in höheren Lagen Sonne, am Freitag im Süden etwas Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 17:00 Uhr