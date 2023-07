Ampel muss neuen Zeitplan bei Heizungsgesetz festlegen

Meldungsarchiv - 06.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag kann das umstrittene Heizungsgesetz nicht wie geplant vor der Sommerpause verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag stattgegeben, der verhindern wollte, dass die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs noch in dieser Sitzungswoche stattfindet. Geklagt hatte der Berliner CDU-Abgeordnete Heilmann. Er sah seine Rechte als Abgeordneter wegen der Eile im Gesetzgebungsverfahren verletzt. Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP wollen nun über das weitere Vorgehen beraten. Unions-Fraktionschef Merz sprach von einer schweren Niederlage für die Bundesregierung. Dem - Zitat - "unsäglichen Umgang" der Ampel mit dem Parlament sei ein Riegel vorgeschoben worden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte die Koalition auf, in sich zu gehen und ihr - so wörtlich - "Murks-Gesetz" endlich einzustampfen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, warb dafür, das Gesetz nach der Sommerpause komplett neu aufzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 08:00 Uhr