Ampel meldet Einigung auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung

Berlin: Im Streit um die Kindergrundsicherung haben sich Kanzler Scholz, Vizekanzler Lindner und Familienministerin Paus geeinigt. Nach ARD-Informationen haben sie sich auf Eckpunkte verständigt. Details sollen am Vormittag vorgestellt werden. Dem Ergebnis war eine mehr als sechsstündige Abendsitzung im Kanzerlamt vorausgegangen. Zuvor hatte Lindner eine baldige Einigung auf Eckpunkte bereits angekündigt. Lindner unterstrich im ZDF-Sommerinterview, es gehe nicht um ein Krisen-, sondern um ein Arbeitsgespräch. Der Streit über die Kindergrundsicherung war in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause eskaliert. Familienministerin Paus hatte das Gesetz für mehr Wirtschaftswachstum von Linder blockiert, weil sie die Finanzierung ihres Projekts der Kindergrundsicherung noch nicht gewährleistet sieht. Während Lindner Ausgaben für arme Kinder auf zwei Milliarden Euro deckeln will, hatte Ministerin Paus deutlich mehr gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2023 01:00 Uhr