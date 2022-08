Ampel kündigt nach Kabinettsklausur "baldiges" Entlastungspaket an

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Angesichts steigender Preise hat die Ampel-Regierung den Bürgern umfassende Entlastungen in Aussicht gestellt. Wer davon in welcher Höhe profitieren soll, teilten die Koalitionsspitzen nach ihrer zweitägigen Kabinettsklausur aber nicht mit. Bundeskanzler Scholz sagte, das Paket werde in den nächsten Tagen entwickelt. Finanzminister Lindner sieht dafür im laufenden Haushalt Spielräume im einstelligen Milliardenbereich. - Konkret beschloss die Regierung, dass die Unternehmen im Herbst nun doch nicht verpflichtet werden, wegen Corona ihren Beschäftigten Home-Office und Tests anzubieten. Ein früherer Entwurf des Arbeitsministeriums wurde bei der Klausur entschärft, das Angebot muss ab Oktober nur geprüft werden. Neben der Krisenbewältigung ging es bei dem Treffen schwerpunktmäßig auch um Zukunftsthemen wie die Bildung. Bei der Digitalisierung will die Ampel im europäischen Vergleich deutlich aufholen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 13:00 Uhr