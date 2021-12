Ampel-Koalition will neues Modell für Lebensgemeinschaften

Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: An den Alpen etwas Sonne, sonst bewölkt. Zeitweise Regen, in Nord- und Ostbayern kann es schneien, Glätte möglich. Höchstwerte minus 1 bis plus 9 Grad. In der Nacht in der Mitte und im Süden vereinzelt Regen oder Schnee, Tiefstwerte um 0 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Weiterhin meist bewölkt, Sonne am ehesten an den Alpen. Gelegentlich Regen oder Schnee. Tageshöchstwerte 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 10:00 Uhr