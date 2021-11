Ampel-Koalition will Familien im Haushalt finanziell unterstützen

Christen starten in Adventszeit

Münster: Für Christen auf der ganzen Welt hat am heutigen Sonntag die Adventszeit begonnen. In Deutschland haben die Hilfswerke der großen Kirchen ihre Spendenaktionen gestartet. Das katholische Hilfswerk "Adveniat" läutete seine Aktion unter dem Motto "ÜberLeben in der Stadt" mit einem Festgottesdienst in Münster ein. Die evangelische Organisation "Brot für die Welt" beging ihren Festgottesdienst in Detmold. Am Abend beginnt auch das jüdische Lichterfest Chanukka, das an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem nach dessen Zerstörung erinnert. In Berlin wird dazu vor dem Brandenburger Tor das erste Licht an einem großen Chanukka-Leuchter entzündet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 12:00 Uhr